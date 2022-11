Papa Francisco, nova 'persona non grata' na Rússia

Em destaque, a entrevista do Papa Francisco à revista America, em que afirmou, sobre as "tropas invasoras", que "as mais cruéis talvez sejam aquelas da Rússia, mas sem tradição russa, como as chechenas, as buriates, e assim por diante. Com certeza, quem invade é o Estado russo, isso está muito claro." O regime de Putin não gostou e acusou o líder da Igreja Católica de "russofobia" e de permitir uma "perversão da verdade". A entrevista, com as consequentes reações, resultará numa incapacidade de o Papa assumir um papel de mediador nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia no futuro, de acordo com os comentadores neste Guerra Fria emitido na SIC Notícias a 29 de novembro.