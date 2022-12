Rússia perdoa a Rússia pelo terror provocado na Ucrânia

No parlamento russo foi aprovada na generalidade uma lei que permite perdoar aos seus cidadãos "qualquer crime" que seja feito em nome do país, conta José Milhazes. Esta sexta-feira, a Rússia de Putin continuou com violentos bombardeamentos que atingiram várias regiões da Ucrânia, com cerca de 70 rockets a ser disparados e, segundo fontes oficiais ucranianas, a provocarem vítimas mortais. Enquanto isso, na União Europeia foi aprovado um pacote de apoio à Ucrânia de mais de 18 mil milhões de euros, juntamente com um novo regime de sanções a centenas de personalidades e empresas, nomeadamente a órgãos de comunicação social. Na Ucrânia, o primeiro-ministro Denys Chmyhal afirmou que o país invasor "quer criar um tsunami de refugiados para desestabilizar os países europeus". O Guerra Fria foi emitido na SIC Notícias a 16 de dezembro.