O balanço de 10 meses de guerra na Ucrânia e os receios da Rússia em 2023

Há motivos para os ucranianos se queixarem da falta de armamento e apoio do Ocidente? Segundo José Milhazes, sim. Já Nuno Rogeiro olha para os mais recentes desenvolvimentos do conflito, através da análise de uma série de vídeos, e diz que os ucranianos já não têm nada a perder, porque a tragédia já aconteceu. Bakhmut, no Donbass, é uma cidade destruída, onde as crianças já não conhecem outra realidade senão a da guerra. Em Mariupol, a destruição do teatro é um dos crimes mais hediondos desta guerra, na qual os russos destroem a cultura ucraniana, que é também russa em grande parte.