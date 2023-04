“Líderes russos estão a enterrar a Rússia. Vão levá-la a uma situação trágica e quiçá à desintegração”

Volodymyr Zelensky afirmou esta sexta-feira que a Ucrânia "nunca perdoará" a Rússia pela ocupação daquela cidade perto da capital ucraniana onde as forças de Vladimir Putin foram acusadas pela comunidade internacional de massacrar civis. Durante a visita à cidade para assinalar o aniversário da libertação, o presidente ucraniano afirmou que as conversações entre Putin e Xi Jinping este mês falharam: "O sinal de que a Rússia quer colocar as suas armas nucleares na Bielorrússia diz-me que o encontro com a China falhou". O Guerra Fria foi emitido na SIC a 31 de março.