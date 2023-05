Kiev volta a ser bombardeada, Moscovo sofre primeiro ataque: "A Ucrânia tem direito a defender-se com os mesmos meios que a Rússia emprega"

Kiev volta a ser bombardeada e Moscovo sofre o primero ataque que envolveu civis. Retaliação ucraniana? Kremlin fala de "ataque terrorista", mas Ucrânia nega o envolvimento direto. José Milhazes defende que "a Ucrânia tem direito a defender-se com os mesmos meios que a Rússia emprega", apesar de não considerar o grau de barbárie dos ataques comparável. Já Nuno Rogeiro mostra maior preocupação com o futuro, "o que se prepara contra a Ucrânia é, de facto, muito assustador": navios com mísseis, cento e cinquenta drones, a Polónia começa a boicotar a passagem de camiões entre a Rússia e a Bielorrússia e, ainda, eleições russas antecipadas com lei marcial. Na semana em que se revelam os artistas que vão estar presentes na Festa do Avante, José Milhazes deixa-lhes um apelo: "Quando chegarem ao microfone gritem se estão a favor ou contra da invasão". Este programa foi emitido na SIC Notícias a 30 de maio. Ouça o podcast e fique a par dos mais recentes desenvolvimentos do conflito.