A rebelião de Prigozhin, “um dos momentos mais altos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia”

Foi esta sexta-feira que Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner, afirmou que "a guerra não era necessária para desmilitarizar ou desnazificar a Ucrânia", ao contrário do que sempre foi argumentado pelo regime russo. "Uma bela história" do Kremlin, considerando o líder da organização que "o tempo está a esgotar-se rapidamente". Prigozhin anunciou ainda o "início da rebelião" contra o Ministério da Defesa daquele país. "Somos 25 mil e vamos descobrir os motivos do caos que está a acontecer no nosso país. Aqueles que destruíram a vida de dez milhares de soldados russos vão ser punidos", declarou. O Guerra Fria foi emitido a 23 de junho na SIC Notícias.