Haverá ainda cereais para exportar quando o acordo for retomado?

A suspensão do acordo de cereais tem sido a notícia dos últimos dias. José Milhazes acredita que será difícil que o acordo seja retomado, apesar dos esforços do presidente turco Erdoğan. Mas esse é só um pormenor no meio deste conflito: “É possível que as tropas, de um lado ou do outro, ataquem as searas”, afirma Milhazes, uma situação catastrófica que irá provocar ainda mais prejuízos incalculáveis. “Eu receio que o pior esteja para vir”, reflecte o comentador. Nuno Rogeiro trás um vídeo que prova que as tropas ucranianas já estão a usar bombas de fragmentação. O Guerra Fria foi exibido no Jornal da Noite a 21 de julho.