“Temos de decidir: quem é que deve realmente vigiar as matas?”

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa avisar que seria insensato "fazer avaliação do combate aos fogos a meio do percurso", o comentador da SIC Notícias refere que há muito cuidado dos líderes "na Europa antes de declarar vitória no combate aos fogos", apelando a que se defina uma melhor estratégia na vigilância das matas e terrenos antes dos incêndios deflagrarem. Numa "Europa sem água" e para "não sermos apanhados de surpresa", sublinha. Sobre a guerra na Ucrânia que está prestes a completar seis meses desde a invasão da Rússia, Nuno Rogeiro refere aquilo que apelida de nova guerra da Crimeia, com o impasse na costa Sul da Ucrânia a prolongar-se sem fim à vista. Mas, defende, há muita "desmoralização dentro da população russa" entre as baixas e vítimas graves criadas diariamente pelo conflito militar. Houve ainda tempo para comentar a "corrida renhida" das eleições em Angola, a qual, menciona o comentador, "não foi uma espécie de guerra civil, como muitos diziam". Leste Oeste foi emitido na SIC Notícias a 21 de agosto.