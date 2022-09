Nuno Rogeiro e a guerra na Ucrânia: “Primeiro capítulo é a Invasão, o segundo a Reconquista”

O acesso dos alunos portugueses ao ensino superior (quase 50 mil colocados na primeira fase) abriu o comentário de Nuno Rogeiro, que defende a ideia do conhecimento constituir o futuro dos países, esperando que seja uma entrada “para um ensino superior de qualidade”, mais que em quantidade. A morte da rainha Isabel II, cujo conhecimento e formação política eram inexistentes, mas que marcou décadas pela capacidade de “desarmar hostilidades”. A Ucrânia a ”reconquistar-se a si própria”. Eis os temas de análise do comentador, no programa exibido a 11 de setembro na SIC Notícias.