Sobre a adesão à UE: "Ucrânia está a conseguir aprovar algumas leis no sentido certo, mas ainda lhe falta muito"

Neste Leste Oeste, Nuno Rogeiro fala sobre a pergunta que tem ficado esquecida: como está a adesão da Ucrânia à UE? Rogeiro explica que, para entrar na União Europeia, a Ucrânia tem de reformar instituições como os tribunais, tem de renovar as leis sobre a comunicação social, sobre as minorias, sobre a transparência e anticorrupção, etc. "A Ucrânia está a conseguir aprovar algumas leis no sentido certo, mas ainda lhe falta muito", diz o comentador