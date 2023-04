A visita atribulada de Lula da Silva a Portugal

Apesar da tentativa de consagrar o Brasil como país irmão, “ou país filho”, nas palavras de Nuno Rogeiro, apesar de todos os portugueses reconhecerem que é preciso manter boas relações económicas e até políticas, questões externas que eram “perfeitamente escusadas” deixaram no ar uma contradição entre as palavras do presidente do Brasil e a sua diplomacia: “disse uma coisa e agiu de outra”. Este programa foi emitido no dia 23 de abril na SIC notícias.