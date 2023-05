Leste/Oeste em Podcast

Eleições na Turquia: qual vai ser o destino da “sublime porta” para a Europa?

Erdogan enfrenta hoje nas urnas o primeiro grande rival que alguma vez teve em vinte anos, Kemal Kiliçdaroglu. A decisão está nas mãos do povo turco. Apesar das diferenças, Nuno Rogeiro acredita que “os dois candidatos querem que a Turquia continue a ser um superpoder regional”. Fique a par da opinião do comentador com o podcast Leste Oeste