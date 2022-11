A execução do PRR e a crise na habitação

"Super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que eu acho que deve ser." É a frase de Marcelo Rebelo de Sousa dirigida a Ana Abrunhosa que marca a semana e esta emissão do Linhas Vermelhas. "A crítica é certeira, mas erra de destinatário", considera a ex-deputada do CDS sobre as palavras do Presidente da República dirigidas à ministra da Coesão Territorial. Para Cecília Meireles, é o primeiro-ministro que devia ser criticado por Marcelo Rebelo de Sousa por não ter articulado bem todos “os ministérios que tinham a ver com fundos europeus”. Mariana Mortágua defende que a preocupação faz sentido, mas que é a Assembleia da República que tem de fiscalizar a execução dos fundos comunitários, e não a Presidência da República. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 07 de novembro.