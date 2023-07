Balanços e conclusões do relatório da CPI à TAP

O documento muito aguardado acabou por isentar o Governo de responsabilidades na atribuição da indemnização de 500 mil euros à ex-administradora Alexandra Reis, deixando de parte os incidentes ocorridos no ministério das Infraestruturas que levou a demissão de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba. "Uma provocação de António Costa e do Partido Socialista", segundo Miguel Morgado. Já Pedro Delgado Alves sublinha que o relatório reflete "as divergências políticas" da CPI, mas não um "espírito de trincheira como acontece na maioria" feitos nas comissões parlamentares. O Linhas Vermelhas foi emitido a 05 de julho na SIC Notícias.