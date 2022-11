Luís Marques Mendes: “Um padre que abusa sexualmente de uma criança não pode ser padre”

Na opinião de Luís Marques Mendes, a igreja respondeu muito tarde ao artigo publicado no Observador. Apesar disso, o comentador acredita que “quem toma a iniciativa de falar com a vítima é alguém que não tem nada a esconder”, neste caso D. Manuel Clemente, que teve a iniciativa de falar com a vítima para esclarecer o caso. “A igreja tem o dever de informar, de explicar e esclarecer” remata Marques Mendes. A análise aos números da inflação foi outro dos temas em destaque neste programa exibido no Jornal da Noite da SIC a 31 de Julho.