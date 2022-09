Luís Marques Mendes: “Marta Temido já não tinha condições políticas, sai desgastada mas pelo seu próprio pé”

No comentário semanal de Luís Marques Mendes, destaque para a saída de Marta Temido, que considera ter sido uma decisão inteligente. Na opinião do comentador, o Primeiro-Ministro não esperava a demissão da ministra da saúde mas a prazo dá-lhe jeito pois está a perder a popularidade. O processo de substituição foi, contudo, “surreal”, remata e acrescenta que o próximo ministro da saúde tem que ter uma cultura de diálogo e um espírito reformista. Mas quem será o senhor(a) que se segue? Manuel Pizarro e Lacerda Sales são os nomes em cima da mesa mas Fernando Araújo seria, na opinião do comentador, a melhor solução mas Marques Mendes não acredita nessa hipótese pois o atual presidente do São João tem sido muito crítico do Governo. A antecipação das medidas de combate à inflação e o discurso de encerramento da Festa do Avante foram outros dos temas em análise no comentário exibido no Jornal da Noite da SIC a 4 de setembro.