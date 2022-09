Marques Mendes sobre Costa e Silva: "está mais do que provado que foi um erro de casting”

Luís Marques Mendes fala sobre os comentários do ministro da Economia, António Costa e Silva, que fizeram levantar vozes dissonantes: “Nos últimos tempos, temos uma polémica por semana. Tudo isto é estranho e absurdo”. E completa: “Quanto a António Costa e Silva, como ministro, é um erro de casting. Não é a primeira vez que vem dizer a público coisas que não estão articuladas com o Governo”. O programa foi emitido a 25 de setembro no Jornal da Noite