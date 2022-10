Marques Mendes sobre o TGV: “Eu admito que desta vez seja a sério”

Um dos projetos de engenharia mais polémicos de sempre em Portugal, a par do novo aeroporto de Lisboa, é a ligação TGV entre Lisboa e Porto. Após o anúncio feito pelo Governo, Luís Marques Mendes acredita que desta vez é a sério: “Portugal comprometeu-se em Bruxelas com metas muito ambiciosas em matéria de descarbonização até 2050.” Outro aspeto importante é o financiamento, que neste caso é uma PPP, com ajuda de fundos comunitários, logo o governo não terá que investir, facilitando assim a mais que aguardada construção da linha de alta-velocidade. O desgaste de um governo com apenas 6 meses mas já cansado foi outro dos temas em destaque no comentário semanal exibido no Jornal da Noite da SIC.