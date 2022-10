Marques Mendes: "Bolsonaro não vai reconhecer o resultado. Vai seguir o péssimo exemplo de Trump"

Ainda está tudo em aberto no Brasil, um país agora "dividido ao meio e radicalizado", diz Luís Marques Mendes. O que irá fazer Bolsonaro caso Lula ganhe? "Vai seguir o péssimo exemplo de Trump", sugere o comentador, ressalvando no entanto que o atual presidente do Brasil "será eventualmente obrigado a aceitar o resultado". O programa foi emitido no SIC a 30 de outubro