Luís Marques Mendes: “O PCP caminha para a irrelevância. Era inevitável haver mudança de líder”

Segundo o comentador, estes foram "anos fatais para o PCP", começando no "desastre" que considera ter sido a formação da geringonça em 2015 para o partido. "Um mau negócio político" para os comunistas que deixou marcas, de acordo com Luís Marques Mendes. Nesta edição do seu comentário em podcast, emitido a 06 de novembro na SIC, foi ainda analisado o aumento do custo de vida, com ligeiras melhorias no preço do cabaz alimentar, as medidas do governo para promover a renegociação de contratos de crédito à habitação, e ainda a entrevista de Miguel Alves sobre o negócio do centro de exposições em Caminha feito antes de ser secretário de Estado Adjunto de António Costa.