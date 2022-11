Luís Marques Mendes sobre políticos no Catar: “Devia haver um distanciamento das autoridades”

O comentador diz que preferia que Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa não estivessem presentes no Mundial de futebol no Catar, "para dar um sinal claro de condenação da situação" de violação de direitos humanos naquele que será o país do desporto-rei durante o próximo mês. "Milhões de portugueses vão apoiar a Seleção sem ir ao Catar", por isso não é necessário as mais altas figuras da nação estarem presentes, defende o advogado. Sobre as mensagens de ódio nas Forças de Segurança reveladas na investigação do Consórcio de Jornalistas de Investigação Portugueses, Marques Mendes afirma que PSP e GNR "não podem ter este tipo de comportamentos" e que "não é com base em crimes que se reivindicam condições de trabalho". A opinião de Luís Marques Mendes foi emitida no Jornal da Noite da SIC de 20 de novembro.