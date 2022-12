Luís Marques Mendes em Podcast

Luís Marques Mendes: “Eutanásia? Defendo o referendo, pois deve ser a consciência individual de cada um a decidir.

Ainda as cheias na região de Lisboa, a eliminação da Seleção Nacional e as suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa, no comentário semanal de Luís Marques Mendes em podcast