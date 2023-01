Luís Marques Mendes: “Se Medina for constituído arguido, suspeito de um crime grave, é um tiro direto ao coração de Costa”

Além da TAP, a luta dos professores está em destaque, assim como as suspeitas de corrupção na Câmara Municipal de Lisboa que levaram o antigo presidente, Fernando Medina, a vir a público dar explicações. Uma matéria que, na opinião do comentador, “começou já há vários anos com uma investigação jornalística”. Um problema que tem, para lá da dimensão judicial, uma dimensão política que pode vir a ser “um tiro no porta-aviões governamental”.