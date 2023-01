Luís Marques Mendes: “Há uma probabilidade séria de poder haver eleições antecipadas”

O comentador explica que "uma derrota pesada do PS nas eleições europeias, um continuado desgaste do Governo, e a ideia de que o País quer uma alternativa" são os fatores que, acumulados, levariam o país a ter novamente eleições antecipadas. "O país está muito zangado com António Costa. O trambolhão é monumental. Não é impossível recuperar, mas não vai ser fácil", defende Luís Marques Mendes no seu comentário emitido na SIC a 29 de janeiro, acrescentando que é necessário "sangue novo" no Governo, com uma "grande remodelação" no executivo.