Os tiros no pé da visita de Lula, IVA a descer e o aumento extraordinário das pensões

Com grande destaque para as polémicas da semana em torno da Tap e o aumento das pensões, Luís Marques Mendes passa ainda em análise a vinda de Lula da Silva a Portugal e a entrada em vigor do IVA zero em alguns produtos essenciais. Os erros cometidos por Portugal e Brasil que tiveram impacto na quase obrigatória “blindagem” do presidente brasileiro perante a comunicação social, o aumento extraordinário para os pensionistas que haviam perdido um enorme poder de compra e o cabaz alimentar da DECO que, ao fim de mais de um ano, começa a ter valores mais acessíveis devido à descida do IVA. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 23 de abril.