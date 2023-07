Luís Marques Mendes: “Lagarde assumiu um discurso punitivo. Faz lembrar a troika”

Lagarde visitou Portugal e não trouxe boas notícias à ponta da Europa - declarou que o BCE quer continuar a aumentar os juros e pede que os governos fechem a torneira às ajudas. Se este tom parece familiar, a Luís Marques Mendes lembra o discurso punitivo da troika. “Lagarde devia apostar na pedagogia”, aconselha e garante que só os populismos ganham com a postura assumida. Em análise está também a importância da aposta na integração de imigrantes e as previsões para as cabeças de lista nas europeias do próximo ano - Marta Temido e Rui Moreira. Ouça em podcast o programa emitido na SIC a 2 de julho.