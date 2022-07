O Parlamento debate o Estado da Nação que arde

Nas vésperas do debate sobre o Estado da Nação, a Nação arde com os maiores incêndios desde 2017. O que mudou e não mudou desde a tragédia de Pedrógão Grande? E como será um futuro em que o clima e os seus efeitos continuarão a piorar, como dizem os especialistas? Emitido na SIC Notícias a 19 de julho, um dia antes do grande debate parlamentar sobre o Estado da Nação, Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins fazem um balanço no Sem Moderação sobre os 100 dias do novo Governo da maioria absoluta socialista, o que esperam da reunião plenária de hoje, e do que a política reserva ao país nos próximos tempos, também de acordo com as sondagens mais recentes.