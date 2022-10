Conservadores ingleses e liberais portugueses: crónicas de recrutamentos de liderança

Depois de Alexander Boris de Pfeffel Johnson e de Mary Elizabeth Truss, Rishi Sunak é o terceiro primeiro-ministro britânico de 2022, o segundo do longo reinado de Carlos III. Como aqui se chegou será o tema da segunda parte do programa de hoje. Em Portugal, é também tema a inesperada emoção interna que veio à superfície na IL. João Cotrim de Figueiredo não é recandidato à liderança e perfilam-se já dois sucessores: Rui Rocha, com a benção do líder cessante, e Carla Castro, disponível para nova fase da vida do jovem partido. A análise da vida dos liberais portugueses e do seu impacto no ecossistema partidário no Sem Moderação emitido a 25 de outubro na SIC Notícias.