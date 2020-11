15|25. O desinteresse na política

A nova geração identifica as razões para o desinteresse geral dos jovens e restantes gerações na política, aponta responsabilidades aos políticos e à organização dos partidos para o afastamento dos cidadãos e fala ainda sobre as ameaças às democracias e à liberdade que foram surgindo com populismos e extremismos ainda antes da pandemia, não só em Portugal como no mundo.

