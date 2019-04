Segunda-feira no Jornal da Noite

"Quem defende só o setor público na saúde não está a pensar no que é bom para as pessoas"

A comentadora da SIC fala num "horror" às parcerias público-privadas "por causa das PPP rodoviárias", mas defende que não é a mesma coisa.

Manuela Moura Guedes diz ainda que quem defende apenas o setor público na saúde "não está a pensar no que é bom para as pessoas ou no que é que sai barato".