Manuela Moura Guedes analisa, no espaço de comentário do Jornal da Noite, "A Procuradora", as audições da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos no Parlamento.

A comentadora da SIC fala na gravidade do que aconteceu no banco público e acusa a Justiça de ter sido cúmplice.

Manuela Moura Guedes dá ainda destaque às declarações de Joe Berardo e sublinha que o empresário "disse tudo aquilo que o sistema não quer ouvir".