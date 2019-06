A comentadora da SIC, afirmou, no espaço do Jornal da Noite "A Procuradora" que o ex-governador do Banco de Portugal mentiu na comissão de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos quando disse que "o governador do BdP não sabe de tudo o que lá se passa".

Nota: Esta foi a última semana do espaço "A Procuradora" no Jornal da Noite de segunda-feira. Manuela Moura Guedes regressará em outubro, num novo formato.