Quantas espécies de aves e mamíferos foram salvas da extinção nos últimos 30 anos?

As florestas tropicais e outros paraísos dos trópicos e dos sub-trópicos são o seu laboratório. Em 2020 o investigador português Ricardo Rocha foi distinguido com o Prémio Europeu para Biólogo da Conservação em Início de Carreira. É biólogo tropical, investigador na área da Conservação da Natureza e especialista em morcegos.

Animais de que muito se falou no início da pandemia mas sobre os quais a maioria de nós pouco sabe.

Foram inicialmente associados à transmissão do novo coronavírus. Não é ainda claro que animais intermediaram a passagem do vírus SARS CoV-2 para a espécie humana, mas essa associação inicial alimentou receios que já existiam em relação aos morcegos e motivou ataques a colónias em várias zonas do mundo.



Ricardo Rocha sublinha, no entanto, que verdadeiramente assustador seria um mundo sem morcegos.

Grande parte das cerca de 1400 espécies de morcegos são insectívoras. Consomem metade do seu peso em insectos por noite. Por exemplo, insectos que provocam pragas agrícolas. O impacto económico desse serviço que prestam aos agricultores está bem documentado nos Estados Unidos, onde foi avaliado em 3 mil milhões de euros por ano.

Alimentam-se também de mosquitos que transmitem doenças como o dengue ou a malária. E têm também um papel no combate às alterações climáticas. São "jardineiros de florestas tropicais", como nos explicará Ricardo Rocha.

Neste episódio vamos conhecr também algumas das espécies de aves e mamíferos que os esforços de conservação permitiram salvar nos últimos 30 anos.

