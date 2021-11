As críticas a Marcelo, um calendário eleitoral sem consenso e as "golpadas" à Direita

José Miguel Júdice comenta a ação do Presidente da República e aponta vários erros à sua atuação, o cenário de eleições antecipadas, em relação a quem ganha e quem perde com os possíveis calendários em cima da mesa, e a atuação dos líderes partidários, onde critica Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos.

Para o comentador, esta semana será aquela em que Marcelo Rebelo de Sousa "enfrentará o seu destino", pela decisão da data das eleições legislativas.

Júdice aponta, igualmente, falhas ao Presidente da República relativamente à possibilidade e à marcação de eleições antecipadas.

Refere o comentador político que, independentemente da escolha da data para as eleições legislativas, terá sempre críticas, à Esquerda ou à Direita.

Por fim, abre as possibilidades para o dia das eleições legislativas e avalia o possível impacto na geometria política, ao mesmo tempo que critica Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos pelas suas condutas no PSD e no CDS-PP.

Na temática "O Elogio", direciona o mérito para Álvaro Beleza, Abel Mateus e para a Direção da SEDES pelo 5.º Congresso da Sedes, que abriu na passada semana e se vai desenrolar em reuniões temáticas em Lisboa, Porto e Coimbra, e pelo conteúdo das propostas para Portugal.

Em "Ler é o Melhor Remédio", sugere, não um livro, mas um programa televisivo: "Essencial", da SIC, com Conceição Lino, que revelou, esta segunda-feira, que os governantes, depois do caso do atropelamento pelo veículo onde circulava Eduardo Cabrita, "continuam a percorrer o País a 200 quilómetros por hora".

Já em "A Pergunta sem Resposta", questiona se "não será que estamos totalmente errados nas políticas macroeconómicas de emprego? E não será que estamos a viver um 'seller’s market', ou seja, em que o poder negocial dos trabalhadores permitiria uma dose maior de liberalização? E o brutal aumento de oferta de emprego público não tem nada a ver com esta carestia?".

Por fim, na rubrica "A Loucura Mansa", aborda aquilo que denomina como "máquina de propaganda socialista", referindo-se à "primeira página do Jornal de Notícias do dia seguinte ao chumbo do Orçamento" do Estado para 2022.