Cascatas, dunas trepadoras e um cemitério de praias para descobrir

A Porta do Atlântico, na cidade, que acomoda o Observatório do Litoral Norte e é considerado “um espaço de valorização turístico e educativo dos valores naturais e culturais patrimoniais do Mar de Viana do Castelo”, a Porta de Arga, um espaço de acolhimento turístico educativo, que tem como valência o Museu do Património Mineiro de Arga, e a Porta do Neiva, na Vila de Punhe, onde se instala o Museu do Mel e do Caulino.

A partir de espaços informativos denominados “portas” é possível saber mais e preparar as viagens de descoberta Geoparque do Litoral de Viana do Castelo .

Entre os 13 monumentos naturais, que se espalham por vários pontos do território de Viana do Castelo, destaca-se o Cemitério de Praias Antigas do Alcantilado de Montedor, delimitado a norte pelo Forte do Paçô e a sul pela praia da Câmboa do Marinheiro, as Dunas Trepadoras do Faro de Anha, na margem esquerda da foz do rio Lima, as Turfeiras das Chãs de Arga, em plena montanha, na freguesia da Montaria, o Penedo Furado do Monte da Miadela, na encosta da serra de Santa Luzia,

Destacam-se ainda as Cascatas do Poço Negro, na freguesia da Areosa, com vários desníveis e poços, e as Cascatas da Ferida Má, entre Montaria e Amonde, que se alimentam do curso do rio Âncora. A área preserva várias cascatas com desnível superior a 5 metros e poços (lagoas).