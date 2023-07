Hotéis do Algarve com acesso direto à praia

Do Barlavento ao Sotavento, tendo como base o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, conheça a seleção dos melhores hotéis do Algarve com acesso direto e muitas vezes exclusivo à praia. Usar o elevador, percorrer um passadiço ou atravessar um portão são os gestos que conduzem ao areal e ao mar… Só tem de levar a vontade de mergulhar, a toalha e o protetor solar

No Pine Cliffs Resort aproveite os workshops em família para aprender truques essenciais na cozinha, frua dos bares e assista ao pôr do sol no Mirador Champagne Bar. O Serenity Spa é imperdível, para quem quer relaxar. A partir de €170. Pinhal do Concelho, Albufeira. Tel. 289500100

A remodelação de 2016 trouxe ao Pestana Alvor Praia mais requinte e elegância, em especial aos salões, bares e restaurante, e até à piscina exterior, paredes meias com o areal e a Praia dos Três Irmãos onde se acede por um passadiço em madeira. No tempo frio há uma apetecível piscina aquecida e um renovado Magic Spa. A partir de €160.

Já faz parte da história da hotelaria algarvia, pois nasceu em 1967, mas não parou no tempo, assumindo tendências e as exigências dos clientes dos novos tempos. Preservou a grandiosidade dos espaços e também a dos 202 quartos e suítes, com grandes e contemplativas varandas.

Vila Vita Parc

De um lado, as 203 unidades de alojamento, entre quartos, suítes e ainda villas com piscinas, jardins próprios e apoio de mordomo. Os seis bares e 11 restaurantes do Vila Vita Parc levam-no da cozinha algarvia do Restaurante Atlântico a todo o mundo, pela mão do imparável fine dining do chef Hans Neuner, no Ocean.

Acrescentem-se as infindáveis mordomias, como o ritual de assinatura Golden Quartzo, no Vila Vita Spa by Sisley, ou os quatro iates que o levam de passeio pelo mar e até ao interior das grutas.

Do outro lado brilha a simpatia convicta do serviço e a atenção ao nome do hóspede, o prazer da reclusão em espreguiçadeiras nos jardins e o acesso direto, por um portão e de umas escadas à Praia dos Tremoços, que parece secreta e privada. A partir de €230.

Rua de Anneliese Pohl, Alporchinhos. Tel. 282310100