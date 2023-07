Um refúgio no Douro para mergulhar entre vinhas

Com mais de um século de história, um antigo solar do século XVIII deu lugar a um novo alojamento no coração do Douro. Rodeado por vinhas que pontuam a propriedade de um hectare e meio, onde se produzem vinhos DOC do Douro e do Porto provenientes de castas tradicionais. Tem apenas sete quartos (desde €155), duas salas de estar com decoração elegante e moderna, e “promove um estilo de vida desacelerado e próximo da natureza com uma envolvente exclusiva”.

Lá fora, entre os vinhedos de castas tradicionais, como Touriga Nacional, Viosinho e Rabigato, vive uma piscina perfeita para a estação quente.