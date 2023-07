Férias num barco casa: à descoberta da ilha das garças e das aldeias avieiras do Tejo

A ideia começou a surgir a Madalena de Mello Viana, quando, a partir da Quinta da Marchanta, perto de Coruche, olhava para o rio e apercebeu-se do potencial da criação de um barco casa que, além de proporcionar passeios pelas águas do Tejo, permitisse receber hóspedes, dispostos a viver a emoção de estarem alojados num barco, embalados pela suave ondulação da corrente. Pegou num papel, deu asas à imaginação e criou um barco que, posteriormente, um engenheiro amigo projetou e foi construído num estaleiro na Nazaré.

O Barco Casa da Ollem Turismo está ancorado em Porto Muge, no Cartaxo, tem capacidade para cinco pessoas dormirem em dois quartos com casa de banho e num sofá-cama na sala. Oferece ainda uma cozinha equipada e um contemplativo deck na parte superior da embarcação. O pequeno-almoço está incluído: é deixado todas as manhãs no convés. De maio a setembro, tem de ser alugado por um mínimo de duas noites (a partir de €250), e, caso os hóspedes assim o pretendam, pode subir ou descer o rio, passando pelas aldeias avieiras da Palhota e do Escaroupim, pela ilha das garças, pela ilha dos cavalos e por Valada do Ribatejo.

Quando não está ocupado em exclusivo por hóspedes, o Barco Casa da Ollem Turismo tem programas de passeios com a duração de duas horas, que podem incluir almoço a bordo (€30), para um máximo de 18 pessoas (€490), ou o programa Pôr do Sol, também para 18 pessoas, fazendo a rota das aldeias avieiras e das ilhas do Tejo, proporcionando o pôr do sol único do Ribatejo, com música e animação. (€450 com oferta de uma bebida).