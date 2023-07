Boa Cama Boa Mesa

Vila portuguesa com cerca de 500 habitantes tem baloiço inspirado nas Caraíbas

No centro da vila de Avô, no concelho de Oliveira do Hospital, baloiça-se com os pés na água, enquadrado com a ponte histórica, que travou os avanços de Napoleão. O baloiço é a nova atração na praia fluvial da ilha do Picoto.