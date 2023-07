Comporta: um novo restaurante a lembrar um chalé de inverno

1

Com a luz certa, em especial à hora de almoço, sentados à mesa em qualquer lugar do novíssimo Praia na Comporta, a vista das dunas de areias brancas lembra a neve. A serra da Arrábida, ao longe, revela uma cordilheira montanhosa, onde só falta o cume branco. No interior, nada remete para as praias portuguesas, nem as canoas em madeira penduradas no teto, usadas normalmente nos rios gelados, muito menos as mantas aconchegantes e os incontáveis pares de esquis e trenós antigos que compõem a decoração.

GONCALO F SANTOS

No topo da sala, completamente envidraçada do restaurante Praia na Comporta, estão meticulosamente expostos livros, misturados com fotografias antigas de ambientes de neve, que, criteriosamente Philippe Starck colocou em cada lugar, e que não podem ser movidos, para não quebrar a “magia” do local. É uma cabana “après-ski”, igual a muitas que encontramos nos Alpes ou em qualquer destino de neve. A diferença é que se está… na Comporta, com o mar a meia dúzia de metros. “Com o Praia na Comporta criámos um mind game surrealista. A praia torna-se montanha, a areia transforma-se em neve. Qualquer um pode ir à praia, mas nós somos diferentes e escolhemos outro lugar, as dunas, e uma diferente maneira de pensar. O que importa é o diálogo, o amor e a alegria de podermos estar juntos. Somos a nossa própria energia”. O resultado, sonhou o autor, é “um espaço poético e mágico, onde as dunas se podem tornar montanhas, um chalé de praia, moldado pela emoção e alegria de estarmos juntos. Não se trata apenas do espaço em si, mas sim da poesia, da elegância e do vibe da nossa tribo”, explica o “artistic diretor” e “architectural conceptor”, Philippe Starck.

O novo espaço na Comporta é propriedade do grupo Praia, que já detêm o Praia no Parque, em Lisboa, e o Praia na Vila, em Vilamoura, e resulta de “um sonho feito realidade, valorizando a natureza, o património cultural e estilo de vida da Comporta, salvaguardando-os para as próximas gerações”. Construído na natureza única e cuidadosamente preservada das dunas da Comporta, o novo restaurante é um espaço charmoso, cheio de música e energia vibrante, para desfrutar durante o dia e a noite. Ideal para partilhar com amigos, almoçar, jantar, tomar um copo e dançar, apresenta um menu, fresco e colorido, que assenta em pratos vegetarianos, mariscos e carnes nobres. Sebastião Pinto Ribeiro, do Grupo Praia, justifica o arrojado projeto: “Seja uma cabana de pescador, um bungalow na praia ou um chalé de montanha, todos já sonhámos com um local secreto e especial, onde podemos reunir-nos e desfrutar com a família e os amigos. Com o Praia na Comporta, passámos dos sonhos aos atos e criámos o nosso chalé”. E por muito confusa que, ao início, a ideia possa parecer, ao fim de cinco minutos, quando chega a primeira bebida da refeição, percebe-se o arrojo, a criatividade e a irreverência, com a certeza de que irá marcar a zona, quer no verão, quer ao longo do ano, já que o novo Praia na Comporta não encerra durante a época baixa.

A ementa do Praia na Comporta, anunciada como “Les 4 Vallées”, começa com “Pão, azeite virgem extra, manteiga composta, dip e salmorejo” (€4), seguindo para o “Blue Bird” onde as propostas passam por “Burrata al tartufo” (€25), uma “Niçoise salad” (€19) com vegetais, endívias, tomate cherry, espargos, alcachofra e bagna cauda, e por “Legumes grelhados”, acompanhados com “Dip grego” (€22). Há ainda “Salada de abacate, manga e tomate” (€21) com dressing cítrico, e uma “clássica” “Caesar Salad” (€22), com frango, alface romana, anchovas e croutons. Nos “Bunny Slopes” há “Carpaccio de vazia maturada, trufa negra, parmesão” (€24), “King crab” (€80) com molho manteiga de carabineiro, um indescritível “Tártaro de otoro com caviar, ponzu e brioche”, (€38), e o “Clássico cocktail de gambas” (€32). “Downhill” na ementa do Praia na Comporta, significa “Atum, molho tonato, tomate, azeitonas” (€30), “Arroz negro, carabineiro” (€38), “Risotto de lima, maçã verde, parmesão” (€22), “Spaguetti al tono” (€32), “Coxa de pato confit, agridoce de mascavado” (€28), “Nasi goreng” (€20) um arroz balinês frito, legumes e ovo. No “Après Ski” há “The truffle burguer” (€30), “Caviar oscietra”, 50 gramas (€110), um “Pica-pau de lombo com carabineiros” para três pessoas (€135), que promete ser um best seller, “Oyster bar” (€18), e “Tacos de atum, rúcula, maionese de lima” (€22) servidos em duas unidades, bem como os “Tacos vegetarianos, tofu,molho de sesamo, cebola frita” (€16).

