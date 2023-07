Onde o tempo parece andar mais devagar: refúgios para descobrir o interior do Alentejo

Aqui, o tempo parece correr mais devagar. Conheça oito refúgios tranquilos em pleno interior do Alentejo para estar em contacto com a terra, as gentes e as tradições: localizados em antigas quintas ou montes alentejanos, estes alojamentos oferecem o melhor da vida no campo, mas perto o suficiente para viver a história e as tradições das principais vilas e cidades. Siga o roteiro do Boa Cama Boa Mesa e encontre a serenidade nestes alojamentos rurais

C’Alma D’Alentejo É “uma casa com alma”, aberta em setembro de 2022 em plena vila de Alandroal. O edifício principal dispõe de três suítes, espalhadas pelo piso térreo, e sete quartos, divididos pelo primeiro andar, um dos quais tem mezzanine e está destinado a famílias com crianças. O alojamento é complementado por um estúdio e dois T2, acessíveis através do pátio exterior, onde está a piscina, que tão bem sabe nos dias soalheiros. Conforto é a palavra de ordem no C’Alma D’Alentejo, a par com reutilizar e recuperar, no que a objetos e peças de mobiliário diz respeito. Tome o pequeno-almoço, mas sem deixar de provar o bolo caseiro, ponha a conversa em dia no alpendre e jogue uma partida de xadrez na sala de estar. A partir de €70.

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 23, Alandroal. Tel. 962885420

Villa Extramuros Comecemos pelas duas cabanas, revestidas a cortiça e decoradas com peças de design. Lá fora há uma imensa planície a explorar, podendo fazê-lo a pé, enquanto frui da tranquilidade do Alentejo, ou numa das bicicletas elétricas que este alojamento agora dispõe, em nome da sustentabilidade. O mesmo critério decorativo do Villa Extramuros estende-se aos cinco quartos acomodados na casa principal, com pátio interior. Refresque-se na piscina, nos dias soalheiros, peça uma massagem para relaxar e delicie-se com o pequeno-almoço personalizado. A partir de €140.

Estrada das Hortas, Arraiolos. Tel. 266429506

Viva! Farmhouse

De portas abertas desde setembro de 2022, dispõe de seis suítes, todas diferentes. As maiores estão acomodadas na casa mais pequena. As restantes quatro ficam no edifício principal, onde a sala de estar, a sala da televisão e a biblioteca são requisitados nas horas de maior calor. A cor predomina nos pormenores, desde as mantas aos objetos, passando pelos abat-jours e os macramés, dispostos de forma organizada. A mesma simbiose de tonalidades estende-se à sala dos pequenos-almoços do Viva! Farmhouse, um mimo a que não pode faltar. Sirva-se de pizas caseiras, ao almoço, e preguice à beira da piscina, com bar de apoio previsto para o verão, época em que estarão prontas outras cinco suítes com terraço privativo. A partir de €95.

Rua das Flores, 20, Telheiro. Tel. 912467502

Quinta do Vau Tudo aqui parece idealizado para admirar o Castelo de Mértola e o Guadiana. Fica além-rio, a margem oposta ao centro histórico da vila mourisca, e tem vistas panorâmicas a partir dos quartos e da piscina, assim como do rooftop do edifício mais recente, que comporta quatro quartos com kitchenette. Aproveite as mesas coloridas deste terraço, relaxe e beba um copo de vinho. A quinta oferece outros oito quartos e um apartamento T1. Tome o pequeno-almoço com laranjas do pomar da Quinta do Vau e mel de Mértola. Faça uma massagem ou sessão de ioga ao ar livre. A partir de €55.

Além-Rio, Mértola. Tel. 965645540

Monte da Estrela O Alqueva está ao alcance de uma caminhada. Mergulhe na piscina e demore-se por ali, até ao entardecer, quando for tempo de tomar um copo de vinho de produção própria na pequena e charmosa adega do Monte. Marque jantar e peça para provar o azeite de produção própria. Olhe o céu estrelado. O céu noturno deste lugar é feito de uma profusão de estrelas e integra a Reserva Mundial Dark Sky. O pequeno-almoço é feito com produtos da horta própria. Relaxe no Spa do Monte da Estrela. Fique a baloiçar nas redes das duas suítes ou descanse num dos seis quartos. A partir de €145.

Courela das Antas, Aldeia da Estrela. Tel.919373733

Quinta das Lavandas Deixe-se contagiar pelo efeito terapêutico da lavanda, visite a destilaria e entregue-se a uma estada tranquila com a ajuda calmante dos óleos essenciais, chás ou sabonetes produzidos na quinta. Opte entre sete quartos temáticos, dois deles com terraço privativo, ou por uma casinha isolada com kitchenette. No edifício principal da Quinta das Lavandas encontra uma sala com lareira e outra com biblioteca, filmes e música. Ao pequeno-almoço não falta o bolo caseiro quentinho e ao longo do dia servem-se refeições leves. A partir de €100.

Sítio de Vale Dornas, Castelo de Vide. Tel. 245919133

Herdade da Maxuqueira Herdade da Maxuqueira, Margem. Tel. 918535859

A torre em pedra que se destaca no pátio central deste agroturismo foi o ponto de partida para a recuperação da herdade, de traça tipicamente alentejana. Os 10 quartos distribuem-se pelo pátio e pela torre, em total harmonia com a ruralidade exterior. O antigo palheiro acolhe uma ampla sala de jogos e uma sala comum, onde é servido o pequeno-almoço, sempre com pão fresco, doces, compotas e bolos caseiros. No verão mergulhe na piscina de água salgada da Herdade da Maxuqueira, emoldurada por um laranjal, ou aventure-se num passeio a pé ou de bicicleta até à lagoa. A partir de €120.