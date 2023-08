Viana do Castelo prepara-se para as grandes festas de Nossa Senhora da Agonia. Todos os anos em agosto, as famílias retiram dos armários o melhor traje e respetivos ordenamentos em ouro para exibir numa das romarias mais importantes do país.

Martim Cabral está em Viana do Castelo para mais um "Boa Cama Boa Mesa na SIC".