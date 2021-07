Vida de Céline Dion contada no filme "Aline"

"Aline" é realizado e protagonizado por Valérie Lemercier e teve estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes. O filme conta o percurso de Céline Dion que começou ao lado da família no estado canadiano do Quebec. Através do empresário e futuro marido René Angélil, a cantora ficou conhecida em todo o mundo com o álbum "Unison", em 1990.

À carreira de Celine Dion foram adicionados elementos que dramatizam a história e os nomes foram alterados. "Aline" é uma ficção não oficial, mas aprovada pela artista, que também permitiu o uso das músicas.