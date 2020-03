A morte de Luís Grilo

Rosa Grilo foi condenada esta terça-feira à pena máxima de 25 anos de prisão pelo homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo, no verão de 2018.

Rosa e o amante, António Joaquim, estavam acusados pelo Ministério Público dos crimes de homicídio qualificado agravado e profanação de cadáver. António Joaquim estava também acusado de posse de arma ilegal, crime pelo qual foi condenado a pena suspensa.

O advogado do filho de Luís e Rosa Grilo fez um pedido de indemnização não inferior a 100 mil euros pela perda do pai. O jovem, agora com 14 anos, está a viver com a tia paterna e continua a receber acompanhamento de uma psicóloga e de um pedopsiquiatra.

As visitas à mãe são permitidas, mas desde julho de 2019 que ele se recusa a vê-la. Também deixou de visitar os avós maternos.

O caso do homicídio de Luís Grilo na rubrica Casos de Polícia.