A origem dos Correios e a história da sua longevidade de 500 anos

Atravessaram crises, pandemias, guerras e regimes. Com 100 ou mais anos, há inúmeras empresas portuguesas que aliam instintos de sobrevivência a histórias únicas na História de Portugal.

Visitámos a única fábrica de lápis do país, os joalheiros da casa real de Portugal e Brasil, criadores das coroas que são o símbolo de Fátima, conhecemos por dentro os sabores de uma das mais antigas fábricas de biscoitos, revisitámos os 500 anos de história dos CTT (a mais antiga empresa em atividade no país) e mergulhámos nos aromas que chegaram a Oprah Winfrey, saídos da unidade da Ach. Brito de Vila do Conde.

Em suma, percorremos latitudes e longitudes dentro da geografia de um país que é global nas marcas e no prestígio que exporta para os quatro cantos do mundo. São centenárias as empresas, mesmo nas memórias que constroem em cada dia que passa.

Ficha Técnica:

Jornalista: Reinaldo Serrano, Imagem: Pedro Cardoso, Edição de Imagem: Tiago Martins, Grafismo: Rui Aranha, Pós-Produção Áudio: Octaviano Rodrigues, Colorista: Rui Branquinho, Produção: Ana Marisa Silva, Assistente de Produção: José Silva, Drone: 4KFly