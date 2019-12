Vestidos solidários

O projeto Dress a Girl Around the World, nasceu nos EUA em 2009, com o objectivo de distribuir vestidos a meninas que vivem em países abaixo do limiar da pobreza. Até à data, a ONG já distribuiu 500 mil vestidos por 81 países.

Em Portugal, a atividade começou em 2016. A Dress a Girl Portugal conta com o trabalho de 60 grupos espalhados pelo pais, onde centenas de voluntários costuram peças de roupa para crianças carenciadas.

Até agora mais de 50 mil peças chegaram a crianças de 28 paises.

Conheça este projeto social na rubrica «5 Dias, 5 Causas», hoje, no Jornal da Noite.