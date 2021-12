Voluntários levam idosos e pessoas com mobilidade reduzida a viajar de bicicleta

Na rubrica "Cinco Dias, Cinco Causas", ao longo da semana vamos conhecer alguns projetos solidários no país, um deles o "Pedalar Sem Idade". A associação tem voluntários que pegam em bicicletas adaptadas para passearem idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, com o objetivo de combater a solidão e o isolamento.

A viagem não é longa: 30 minutos a uma hora, ainda assim, o suficiente para pôr a conversa em dia e para uma pausa.

As memórias soltam-se à medida que a amizade cresce entre os passageiros que usufruem do passeio e os voluntários que pedalam.

Em Lisboa, os passeios da Pedalar Sem Idade começaram em 2019.

A associação juntou-se ao movimento internacional nascido na Dinamarca e que está já em mais de 50 países, com mais de 2 milhões de trajetos realizados.

A ideia é simples: oferecer viagens de bicicleta a idosos ou a pessoas com mobilidade reduzida.

Gratuito e garantido por mais de 180 voluntários formados para pedalar em segurança, o projeto está em Lisboa, Cascais, Castro Verde e Guimarães.

No porto, há também passeios idênticos, ainda que não sejam geridos pela associação.

Só este ano, a Pedalar Sem Idade organizou mil passeios em Lisboa.

Na capital, são quatro as bicicletas disponíveis, mas a associação quer aumentar o número de veículos para chegar a mais cidades.

Cada bicicleta custa 10 mil euros, sendo que há um sistema de patronos para empresas que queiram ajudar e outras formas de colaborar para fazer crescer o projeto.