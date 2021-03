Sabe o que é uma Revisão Oficiosa?

Cada vez mais portugueses começam a conhecer os seus direitos e a saber como usar as deduções para receberem mais de reembolso no IRS. Várias dicas do Contas-Poupança fizeram milhares de contribuintes receber mais algumas centenas ou até milhares de euros. O problema é quando querem corrigir os IRS mais antigos. O processo é extremamente difícil e em alguns casos impossível, porque a lei não deixa. Pedir uma Revisão Oficiosa pode ser a solução.