Faz agora dois anos que o Contas-Poupança lhe explicou como podia fazer obras em casa e receber um reembolso de 70% por parte do Estado para melhorar a eficiência energética.

Entretanto, a verba esgotou-se, mas foi aberta agora uma segunda fase, ainda com mais dinheiro, com um desconto maior, para mais pessoas, mas também com novas regras.

O Contas-Poupança explica-lhe o que tem de fazer.