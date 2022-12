Certificados de Aforro: aproveitar a crise para ganhar dinheiro

Com a subida da Euribor, as prestações do crédito à habitação aumentaram, mas, por outro lado, a mesma subida fez aumentar o rendimento dos Certificados de Aforro. O Contas-Poupança explica-lhe como, aproveitando a crise, pode ganhar dinheiro com o seu dinheiro.

Durante vários anos, os Certificados de Aforro não rendiam praticamente nada. De um momento para o outro, com a subida repentina da Euribor, transformaram-se no melhor produto de poupança com capital garantido que existe em Portugal.

É uma excelente oportunidade para os portugueses que têm medo de perder dinheiro em investimentos com rendimento variável. A fórmula é simples: quanto mais subir a Euribor, mais rendem os Certificados de Aforro, com a vantagem de acumularem juros sobre juros.